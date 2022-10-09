В Стамбуле при взрыве в здании погибли 3 человека.
*** 22:13
В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.
Как передают турецкие СМИ, в результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.
Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.
По первоначальным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.