В Стамбуле при взрыве в здании погибли 3 человека.

*** 22:13

В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.

Как передают турецкие СМИ, в результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.

Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.

По первоначальным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.