Правительство Турции готово и далее прилагать усилия для формирования нерушимого «моста» между историческим наследием и будущим страны.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии восстановленной медресе Фатиха при мечети Айя-Софья в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул недопустимость игнорирования исторических и культурных ценностей турецкого народа.

Эрдоган заявил, что медресе в исторической части Стамбула внесет вклад в формирование новых поколений ученых-богословов. «В стенах этой медресе на протяжении многих поколений воспитывались ученые, и так будет впредь», — заверил президент.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что священный для мусульман месяц Рамазан станет предвестником мира и роста благосостояния для всего человечества.

Согласно историческим источникам, первым решением Султана Мехмета II в 1453 году в завоеванном Стамбуле, стало превращение Айя-Софьи в мечеть.

Султан повелел также переоборудовать постройку в северо-западном части Айя-Софьи, которой ранее пользовались византийские священники, в медресе (мусульманское религиозное учебное заведение).

Медресе Фатиха в течение веков неоднократно ремонтировалась.

В 1869-1874 годах по решению султана Абдульазиза ветхая постройка была снесена и на ее фундаменте построили новое здание медресе.

В 1924 году эта постройка по решению муниципалитета Стамбула стала использоваться в качестве дома для сирот.

В 1934 году было принято решение о присвоении мечети Айя-Софья статуса музея. В 1936 году здание бывшей медресе за аварийностью было снесено.

Проект восстановления медресе из 38 помещений стартовал в 2017 году. 25 апреля 2021 года строительно-восстановительные работы в районе Айя-Софьи были завершены.

Государственный совет Турции в июле 2020 года отменил постановление правительства от 1934 года о присвоении Айя-Софье статуса музея. Затем президент Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-Софья вновь открылась для поклонения мусульман.