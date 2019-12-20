В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

США будут усиливать санкции против Венесуэлы и призывают Евросоюз сделать то же самое, заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
«Мы будем продолжать наши санкции и укреплять их», — заявил Абрамс на брифинге в госдепартаменте. «Мы надеемся, что ЕС последует за нами с дополнительными санкциями», — добавил он.
Ранее в МИД Венесуэлы назвали «абсурдными» новые санкции США против ряда чиновников. Глава МИД Хорхе Арреаса заявлял, что они «подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы», при этом «ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа».
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.(РИА Новости)