В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

США будут усиливать санкции против Венесуэлы и призывают Евросоюз сделать то же самое, заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Мы будем продолжать наши санкции и укреплять их», — заявил Абрамс на брифинге в госдепартаменте. «Мы надеемся, что ЕС последует за нами с дополнительными санкциями», — добавил он.

Ранее в МИД Венесуэлы назвали «абсурдными» новые санкции США против ряда чиновников. Глава МИД Хорхе Арреаса заявлял, что они «подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы», при этом «ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа».