В США заявили, что реакция СМИ на утверждения о России и талибах близка к истерике

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл считает, что американские СМИ слишком бурно отреагировали на утверждения о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC.

Комментируя публикации, в которых приводятся данные версии, он отметил: «Что я знаю, так это то, что наши военачальники не посчитали это в такой степени серьезной проблемой, какой ее представили газеты и телевидение». «Все это каким-то образом вышло из-под контроля раньше, чем мы смогли разобраться, что произошло. Я не уверен, что мы в полной мере понимаем это сейчас», — добавил Пауэлл.

«Однако [глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет] Маккензи <…> дал понять, что не считает это в такой степени важным для нас», — подчеркнул бывший госсекретарь. Как отметил Пауэлл, поступающие разведывательные данные сначала следует тщательно анализировать и проверять. Говоря о реакции СМИ, он подчеркнул, что «в первые несколько дней она была почти истерической».

Пауэлл также отметил, что не считает действия администрации президента США Дональда Трампа последовательными. «Мы заняты тем, что наращиваем силы в Европе. Как если бы нам предстояла война с россиянами. Мы не будем воевать с россиянами», — констатировал он. Экс-госсекретарь выразил уверенность в том, что Россия не стремится к войне с США и НАТО.(ТАСС)