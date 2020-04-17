В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом

В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
По подсчетам университета, за сутки с 15 по 16 апреля умерли 4591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания. Показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.
Всего в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения COVID-19 и 33 284 умерших.(РИА Новости)