В США за сутки умерли более 2,1 тысячи зараженных коронавирусом

Более 2,1 тысячи человек, зараженных коронавирусом скончались в США за последние сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.
По его данным, число летальных исходов за сутки составило 2 139, днем ранее скончался 2 751 человек. Всего в США умерли 46 611 человек, зараженных коронавирусом.
Общее число случаев заражения в стране достигло 840 476, за последние сутки выявлено 27 639 новых случаев.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.(РИА Новости)
| 2020-04-23T10:28:06+00:00 23 апреля 2020, 11:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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