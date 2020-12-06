В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2254.
В субботу сообщалось о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в США: за сутки было зарегистрировано 227 885 новых случаев COVID-19.(РИА Новости)
| 2020-12-06T20:41:13+04:00 6 декабря 2020, 20:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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