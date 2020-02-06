В США выявили 12 случай заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах был зафиксирован 12 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения в штате Висконсин, передает РИА «Новости».

Как рассказали в ведомстве, вирус у человека нашли 5 февраля. Всего в этом штате проверяли 10 человек с подозрением на коронавирус. У семи из них он не найден, а результаты еще двоих пока не пришли.

На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 500 человек. В два раза больше (1029 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 24,6 тыс. человек. (gazeta.ru)

| 2020-02-06T00:30:13+00:00 6 февраля 2020, 06:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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