В США введено свыше 165 миллионов доз вакцин от коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что по состоянию на утро воскресенья в США было введено более 165 миллионов доз вакцин от COVID-19 и распределено по стране почти 208 миллионов доз.

Днем ранее эти показатели составляли 161,7 миллиона и 207,9 миллиона доз, соответственно.

Ведомство сообщило, что, по состоянию на воскресенье, 106,2 миллиона человек получили одну дозу, а 61,4 миллиона прошли полную вакцинацию.

Статистика CDC включает как вакцины компаний Moderna и Pfizer-BioNTech, требующие введения двух доз, так и однодозовую вакцину компании Johnson & Johnson.

В общей сложности 7,7 миллиона доз было введено в лечебных учреждениях длительного пребывания, сообщило ведомство. (Голос Америки)