Китай готовит «дипломатические прикрытие» военным преступлениям России вместо того, чтобы осудить их, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест главы российского государства. Это говорит о том, что Пекин готов оправдать злодеяния российских властей, сказал госсекретарь США.

«Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления», — сказал Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

Госсекретарь также высказался по поводу инициативы Пекина по урегулированию конфликта в Украине. По его словам, некоторые «элементы» мирного предложения Китая совпадают с теми, которые поддерживают США. Однако любые призывы прекратить огонь без вывода российских войск из Украины «будет означать поддержку ратификации российского завоевания», подчеркнул Блинкен.

«Прекращение огня сейчас без долгосрочного решения позволит президенту Путину отдохнуть и переоснастить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время. Мир не должен быть одурачен тактическим ходом России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на своих условиях», — добавил госсекретарь США.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Его встреча с Путиным продлилась четыре с половиной часа. Председатель КНР пробудет в России еще два дня.

На встрече Путин сказал Си, что внимательно ознакомился с предложениями Пекина «по урегулированию острого кризиса на Украине» и добавил, что Россия открыта для переговорного процесса.

В своем плане мирного урегулирования из 12 пунктов Пекин призвал стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь и начать мирные переговоры. (moscowtimes.ru)