В США в ходе протестов задержаны уже около 4,1 тыс. человек

Американские власти за последние несколько дней задержали в ходе протестов около 4,1 тыс. человек. Такие оценки опубликовало в воскресенье агентство The Associated Press.

Как оно отмечает, указанным лицам, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.

Агентство констатирует, что комендантский час введен в десятках городов США. В числе наиболее крупных из них Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Атланта (штат Джорджия), Денвер (штат Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон).

Национальная гвардия была мобилизована в 15 штатах, а также в федеральном округе Колумбия. В поддержании правопорядка участвуют около 5 тыс. ее бойцов.