В США в день выборов президента откроются «лагеря выживания»

Компания Fortitude Ranch в день выборов президента США, 3 ноября, откроет свои лагеря-убежища для клиентов из опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента компании Алишу Качуэлу.

«Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее», — отметила она.

По словам Качуэлы, руководство компании нацелено на то, чтобы ее клиенты были в максимальной безопасности, особенно те, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

| 2020-10-16T11:56:27+04:00 16 октября 2020, 12:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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