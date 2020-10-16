В США в день выборов президента откроются «лагеря выживания»

Компания Fortitude Ranch в день выборов президента США, 3 ноября, откроет свои лагеря-убежища для клиентов из опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента компании Алишу Качуэлу.

«Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее», — отметила она.

По словам Качуэлы, руководство компании нацелено на то, чтобы ее клиенты были в максимальной безопасности, особенно те, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.