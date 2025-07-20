Самолет Boeing 767-400 авиакомпании Delta Airlines был вынужден совершить экстренную посадку, так как один из его двигателей загорелся в воздухе.

Инцидент произошел 18 июля, пишет Independen.

Лайнер выполнял рейс Лос-Анджелес — Атланта. Пожар начался почти сразу после взлета. На видео, которое опубликовал на YouTube канал LA Flights, видно, как пламя вырывается из левого двигателя.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса. Пожар потушили на взлетно-посадочной полосе. В Delta Airlines сообщили, что никто из пассажиров не пострадал. Начато расследование инцидента.

Ранее у самолета этой же авиакомпании загорелся двигатель в аэропорту Орландо. На борту лайнера находились 20 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Никто из них не пострадал.