В США составили список стран-нарушителей религиозных свобод

Соединенные штаты внесли ряд стран в список «нарушителей религиозных свобод», заявил, сообщается на сайте правительства страны в понедельник, 7 декабря.

Так, в соответствии с законом США о международных свободах от 1998 года за «вопиющее нарушение религиозных свобод», в списке оказались Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

«США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод», — сказано в сообщении.

Кроме того, в список попали террористические и экстремистские организации, включая «Аль-Каиду», «ИГ» и др. (iz.ru)