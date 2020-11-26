В США скончался экс-президент Всемирного банка

Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в среду в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил экономист.

Вулфенсон ушел из жизни в своем доме в районе Манхэттен. Его сын Адам Вулфенсон сообщил журналистам газеты The Washington Post, что причиной смерти было осложнение после пневмонии.

Экономист был президентом Всемирного банка в 1995 — 2005 годах. На этом посту он «заострил внимание на снижении уровня бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией», говорится в заявлении действующего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса. Он отметил, что сотрудники банка «с глубоким восхищением и уважением» относились к Вулфенсону и его супруге Элейн, которая умерла в августе 2020 года.

«Будучи президентом [Всемирного банка] в течение 10 лет, Джим [Вулфенсон] посетил более чем 120 стран, чтобы лучше разобраться в проблемах, с которыми сталкиваются страны — члены банка, его часто сопровождала Элейн», — констатировал Мэлпас. По его словам, при Вулфенсоне структуры ВБ стали более децентрализованными, открытыми и технологически продвинутыми.