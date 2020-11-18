В США разрешили проводить тест на коронавирус в домашних условиях

«Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат. Универсальный набор для одноразового использования Lucira COVID-19 — это молекулярный тест…, предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — говорится на сайте регулятора.

Пользователи теста — люди от 14 лет — должны сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить готовый результат. Сейчас тест можно получить только по предписанию врача.