В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

Полиция штата Нью-Йорк начала расследование из-за информации о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам. Заявление главы местного департамента здравоохранения Говарда Цукера опубликовано на сайте губернатора штата.
Департамент здравоохранения, как отмечается, был проинформирован по ситуации с возможным мошенничеством. «Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», — говорится в заявлении.
Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет «сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании», открытом по данному делу.
| 2020-12-27T09:16:27+04:00 27 декабря 2020, 09:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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