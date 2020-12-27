В США расследуют махинации с поставками вакцины от COVID-19

Департамент здравоохранения, как отмечается, был проинформирован по ситуации с возможным мошенничеством. «Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», — говорится в заявлении.

Глава департамента здравоохранения штата отметил, что ведомство будет «сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании», открытом по данному делу.