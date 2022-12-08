Представитель Госдепартамента осудил «пустопорожние разговоры» Владимира Путина о ядерном оружии после того, как российский президент в своем выступлении вчера упомянул возрастающие риски ядерной войны, но заявил, что Москва не нанесет удар первой.

Путин, который ранее уже намекал на использование «тактического» ядерного удара по Украине, заявил на встрече в Кремле, что угроза применения ядерного оружия «нарастает», пообещав, что «Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой».

«Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — добавил Путин.

Как сообщает Голос Америки, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Путина, заявил: «Мы считаем, что любые пустопорожние разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны».

Прайс сказал, что ядерные державы во всем мире со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что «ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть».

«Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия, является безответственной, – сказал Прайс. – Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны».