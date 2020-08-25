В США продолжаются протесты в Висконсине, где был ранен афроамериканец

Комендантский час на территории американского округа Кеноша (штат Висконсин) не помешал продолжению в одноименном городе акций протеста после того, как полицеские открыли огонь по 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, до 150 человек проводят протестную акцию после вступления комендантского часа в силу в 20:00 по местному времени. Акция продолжается в парке, расположенном напротив здания местного суда.

Протестующие сначала бросали бутылки в сторону шеренги из более, чем 70 полицейских, которые заняли позиции у суда. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ, обратив в бегство часть манифестантов. Последние укрылись за одной из машин, подожженных минувшей ночью, и снова начали закидовать бутылками правоохранителей.

По данным телекомпании, в Миннеаполисе (штат Миннесота) ранее были задержаны пятеро человек за нарушение порядка во время демонстрации против произвола силовиков.