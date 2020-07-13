В США призвали срочно помочь Украине с НАТО

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать тому, чтобы Грузия и Украина как можно быстрее стали полноправными членами НАТО.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на материал издания «Голос Америки«.

Белый дом заинтересован в том, чтобы Украины с Грузией стали членами Североатлантического альянса в обозримом будущем. США считают, что после этого смогут более эффективно противостоять Российской Федерации. Во время слушаний в Конгрессе было заявлено, что необходимо убедить других членов НАТО в необходимости принять в ряды организации как Украину, так и Грузию.

«Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО», – объяснил старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский.

Согласно заявлению чиновника, США не должны соблюдать позицию, которая может быть истолкована как неопределенная. Поскольку аппетиты главы РФ Владимира Путина продолжают расти, он может воспринять эту позицию, как молчаливое согласие для дальнейшего нападения на Украину и Грузию.

Ян Бжезинский уверен и в необходимости усиления дальнейшего экономического давления на Российскую Федерацию. Он не сомневается в том, что уже существующие санкции наносят ущерб российской экономики, однако с их помощью не удалось сдержать агрессию Кремля. Эксперт указал, что именно в этом была основная цель введения санкций. Если продолжать позволять России проявлять агрессию, подобные действия Кремля никогда не прекратятся. Более того, в Кремле могут решить, что остальной мир не против любой захватнической политики России.