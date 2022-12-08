Федеральный суд Бруклина предъявил прокремлевскому депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против России путем покупки и содержания двух объектов недвижимости в калифорнийском Беверли-Хиллз.

В обвинительном акте, в частности, говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания этой недвижимости.

«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов, желает и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или лица, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы», — заявил представитель гособвинения.

Андрей Деркач в настоящее время скрывается от украинских органов правосудия. Он подпал под санкции министерства финансов США в сентябре 2020 года, поскольку в течение более чем десяти лет, по заключению американских властей, являлся активным российским агентом влияния и пытался повлиять на результаты президентских выборов в США по заданию российских спецслужб. Демократы утверждают, что Деркач активно помогал приверженцам бывшего президента Дональда Трампа собирать компромат на президента Джо Байдена.

Андрей Деркач ранее отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет. Параллельно американская прокуратура подала гражданский иск о конфискации двух квартир Деркача в кондоминиуме в Беверли-Хиллз и денежных средств на связанных с ним двух банковских счетах.

55-летний Андрей Деркач уже более двух десятилетий является депутатом Верховной рады Украины. В прошлом году Киев ввел против него собственные санкции. В июне украинские спецслужбы сообщили, что Деркач создал сеть частных охранных компаний для поддержки ввода российских военных в украинские города после начала вооруженной агрессии Москвы. Спецслужбы при этом сослались на показания помощника Деркача в Верховной раде, который был арестован в самом начале войны. (DW)