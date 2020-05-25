В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии

«Некоторые ведомства сообщили об увеличении активности грызунов, поскольку они ищут новые источники пропитания. Программы санитарного состояния окружающей среды и по борьбе с грызунами могут столкнуться с увеличением запросов, связанных с грызунами, и сообщениями о их необычном или агрессивном поведении», — сообщили в CDC.

«Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу», — приводит слова ратолога Бобби Корригана газета New York Times. Он отметил, что в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов. Теперь же после принятия мер по борьбе с распространением коронавируса крысы страдают от голода. С данной проблемой столкнулись многие города. Так, в Новом-Орлеане полчища крыс вышли на улицы, а в Чикаго они начали смело искать еду даже в дневное время, при этом проделывая большие расстояния.(РИА Новости)