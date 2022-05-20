В США полицейский выстрелил в 13-летнего мальчика, подозреваемого в угоне автомобиля, пишет New York Post. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы.

По данным СМИ, полиция Чикаго преследовала угнанный автомобиль, когда из него выпрыгнул школьник и побежал в сторону заправки. Несколько офицеров бросились за ним в погоню, но один из патрульных применил табельное оружие, выстрелив в ребенка.

По показаниям многочисленных свидетелей, в момент выстрела мальчик не имел при себе оружия и стоял с поднятыми руками.

«Я видел, как полицейский подбежал к мальчику и начал стрелять. У этого ребенка не было ни пистолета, ни чего-то еще», — рассказал очевидец.

Угонщик выжил — ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас мальчик находится в клинике под стражей. В полиции сообщили, что расследуют инцидент, но пока не могут прокомментировать действия своего коллеги.