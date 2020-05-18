В США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов

Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на Секретную службу США и представителей органов власти на местах.

Согласно публикации, мошенники воспользовались загруженностью американских чиновников во время пандемии и оформили запросы на пособие по безработице от лица трудоустроенных людей. Их персональные данные, включая адреса, телефоны, номера карточек социального страхования и дебетовых банковских карт, были похищены хакерами и перекуплены задолго до вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Во многих регионах деньги перечислялись прямо на банковские счета, указанные в липовых запросах о предоставлении пособия.

В штате Вашингтон власти спохватились только в последние дни, когда стали принимать звонки от граждан США, которые недоумевали, почему им по электронной почте пришло подтверждение о начислении пособия, в котором они не нуждаются. «Это был удар под дых», — признала руководитель управления занятости Вашингтона Сузи Левайн.

В распоряжении газеты оказался документ Секретной службы о наличии сведений о причастности нигерийской группировки мошенников к «потенциальной пропаже сотен миллионов долларов». Спецагент службы Рой Дотсон подтвердил изданию, что такое расследование ведется, но пока не привело к выявлению конкретных виновных. По мнению Дотсона, организаторы схемы прибегли к услугам лиц, которые выполняют роль посредников при легализации в США преступно нажитых средств. Помимо Вашингтона, жертвами подлога стали также жители штатов Флорида, Массачусетс, Северная Каролина, Оклахома, Род-Айленд и Вайоминг.(ТАСС)