В США подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

Власти США подтвердили в стране восьмой случай заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай коронавируса в Массачусетсе. Его обнаружили у 20-летнего молодого человека, который проживает в Бостоне и вернулся из Уханя в Китае.

По данным департамента, он обратился за врачебной помощью вскоре после возвращения из Китая. На данный момент заболевший изолирован и будет оставаться в изоляции, пока не будет признан здоровым медиками.

| 2020-02-01T23:41:48+00:00 2 февраля 2020, 02:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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