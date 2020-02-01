В США подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

Власти США подтвердили в стране восьмой случай заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай коронавируса в Массачусетсе. Его обнаружили у 20-летнего молодого человека, который проживает в Бостоне и вернулся из Уханя в Китае.

По данным департамента, он обратился за врачебной помощью вскоре после возвращения из Китая. На данный момент заболевший изолирован и будет оставаться в изоляции, пока не будет признан здоровым медиками.