В США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Компании по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах оказались под с сильным давлением в результате падения спроса на фоне пандемии коронавируса,

передает газета Financial Times.

С начала 2020 года 17 производителей уже начали процедуру банкротства.

По данным издания, общий долг данных компаний составляет около $14 млрд.

При этом, по прогнозам аналитиков, до конца текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73, сообщается в материале.

«Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций», — заявила глава направления энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG Регина Мэйор.(Газета.Ru)