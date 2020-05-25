В США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Компании по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах оказались под с сильным давлением в результате падения спроса на фоне пандемии коронавируса,
передает газета Financial Times.

С начала 2020 года 17 производителей уже начали процедуру банкротства.

По данным издания, общий долг данных компаний составляет около $14 млрд.

При этом, по прогнозам аналитиков, до конца текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73, сообщается в материале.

«Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций», — заявила глава направления энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG Регина Мэйор.(Газета.Ru)

| 2020-05-25T17:16:59+04:00 25 мая 2020, 19:03|12345 (Пока оценок нет)
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