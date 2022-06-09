У американских властей нет четкого представления о военной стратегии Украины. Как пишет The New York Times, Вашингтон имеет гораздо лучшее представление о российских вооруженных силах, их запланированных операциях, успехах и неудачах. Информационные пробелы могут затруднить для администрации Байдена принятие решения о том, какую именно военную помощь стоит оказывать Киеву.

Разведывательное сообщество США собирает информацию почти о каждой стране, включая Украину. Но Вашингтон, как правило, сосредотачивает усилия на недружественных правительствах, а не на союзниках, таких как Украина. Результатом, по словам бывших американских чиновников, стали некоторые белые пятна.

Аврил Хейнс, директор национальной разведки, заявила на слушаниях в Сенате в прошлом месяце, что «очень трудно сказать», какой именно объем дополнительной помощи нужен сейчас Украине.

«На самом деле у нас больше информации, наверное, с российской стороны, чем с украинской», — добавила она.

Один из ключевых вопросов заключается в том, какие цели Владимир Зеленский ставит сейчас в Донбассе. Там Украина стоит перед стратегическим выбором: вывести свои войска или держать оборону с риском быть окруженными.

Соединенные Штаты предоставляют Украине регулярные оперативные сводки разведданных о местонахождении российских войск, информацию, которую украинцы используют для планирования операций и ударов, а также для укрепления своей обороны.