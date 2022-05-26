Белый дом в среду объявил, что президент Джо Байден выбрал высокопоставленного дипломата в ранге советника-посланника Марка У. Либби для назначения следующим послом США в Азербайджане. Это шаг, который, по мнению некоторых наблюдателей, обеспечит присутствие «опытной руки» в стране, на которую Вашингтон обращает более пристальное внимание, сообщает американский корреспондент TURAN.

«Хотя я не знаю его лично, у него большой опыт, который сослужит ему хорошую службу в Баку», — сказал вашингтонскому корреспонденту TURAN, комментируя выдвижение кандидатуры, Ричард Козларич, который был послом Билла Клинтона в Азербайджане (1994-1997).

«Хорошо, что он кадровый сотрудник ФСО (дипломатической службы)», — добавил Козларич.

«Мой единственный совет – осуществлять роль представителя США в Азербайджане», — сказал бывший посол.

Во время своей карьеры на дипломатической службе Либби занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в Представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе.

Другие зарубежные командировки включают миссии в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад, где он служил политическим советником.