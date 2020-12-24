В США назвали договор СНВ-3 плохой сделкой

США не заинтересованы в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в существующем виде, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью, запись которого опубликована на сайте Фонда защиты демократии (Foundation for Defense Democracies, FDD).
«Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить ДСНВ-3, этот договор, как я говорил, с трудом прошел в Сенате… Причина, почему было так много противников данного договора в Сенате, это то, что это была плохая сделка для США. (Договор) покрывал приблизительно 90% американских арсеналов и всего около 40% российского вооружения», — заявил Биллингсли.
«Мы объяснили русским, что мы не собираемся делать наших союзников по НАТО уязвимыми, мы не собираемся подвергать опасности американских граждан, проживающих в Европе, мы будет настаивать на том, что если будем продлевать ДСНВ-3, то мы сравняем соотношение и охватим все российские системы, которые на данный момент исключены из договора (заключенного администрацией бывшего президента США Барака) Обамы», — добавил он.(РИА Новости)