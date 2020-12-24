В США назвали договор СНВ-3 плохой сделкой

«Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить ДСНВ-3, этот договор, как я говорил, с трудом прошел в Сенате… Причина, почему было так много противников данного договора в Сенате, это то, что это была плохая сделка для США. (Договор) покрывал приблизительно 90% американских арсеналов и всего около 40% российского вооружения», — заявил Биллингсли.