В США начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях

Американские врачи начнут клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Так, 16 марта первый участник клинических испытаний вакцины получит экспериментальную дозу.
Всего в эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.
Отмечается, что разработкой вакцины занимался Национальный институт здравоохранения США (NIH) и компания Moderna Inc.
Как сообщается, образцы не содержат вирус, поэтому участники эксперимента не заразятся. Испытание нацелено на выявление возможных побочных эффектов. Если их не обнаружат, можно будет перейти к более широким испытаниям.
Как уточняется, на последующее полноценное внедрение потенциальной вакцины понадобится от 12 до 18 месяцев.(Газета.Ru)