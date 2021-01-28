В США может появится 51-й штат

Демократы в Палате представителей и Сенате внесли законопроект о преобразовании столичного округа Колумбия, где находится Вашингтон, в 51-й штат США, сообщает Голос Америки.

В Палате представителей эту инициативу внесла делегат Элеанор Холмс Нортон, аналогичный документ в Сенате представил Том Карпер.

«Шансы на придание округу статуса штата никогда не были столь высоки», – заявила Нортон, отметив, что в прошлом году законопроект был впервые принят Палатой представителей и набрал «рекордное» количество соавторов – 202.

Хотя контролируемая демократами Палата представителей может снова одобрить законопроект, его шансы на прохождение в Сенате невысоки.

Демократы контролируют Сенат лишь потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис.

Однако демократам нужно будет преодолеть процедурные проволочки (филибастер), для чего необходимо 60 голосов, то есть к ним должны присоединиться не менее 10 республиканцев.

Многие республиканские законодатели выступают против придания округу Колумбия статуса штата, поскольку в Конгрессе его почти наверняка будут представлять демократы.