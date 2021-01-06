В США конгрессмен заболел COVID-19 после первой дозы вакцины Pfizer

Член Палаты Представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщил, что заболел COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», — написал Брэйди в Twitter.

Он отметил, что начнет лечение завтра.

Напомним, в США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее появлялись данные о том, что даже сниженная доза вакцины может вызвать устойчивый иммунитет, но эти данные еще не подтверждены. Советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи ранее сообщил, что власти США обсуждают возможность введения некоторым людям половинной дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации. Медицинский регулятор США FDA рекомендовал не снижать дозу вакцины от COVID, несмотря на появившиеся данные.