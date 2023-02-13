Армия США успешно испытала беспилотники Air Launched Effects (ALE), которые запускали с земли и воздуха в рамках эксперимента Project Convergence, сообщает Defense News со ссылкой на генерал-майора Вальтера Рюгена. По его словам, эксперимент с БПЛА проходил с октября по ноябрь.

Генерал заявил, что тестирование дрона прошло успешно. Отмечается, что ALE можно запускать с крупных беспилотников, а также с пилотируемых летательных аппаратов.

Такие дроны называют важной частью модернизации вертолетного парка американской армии, сообщает издание. Они предназначены для разведки, поражения целей и создания помех.

Ранее стало известно, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние. Грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч, он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.