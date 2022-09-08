Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели подготовку и в целом готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоресурсов. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Наш президент и наши партнеры в Европе предсказали этот сценарий — мы предвидели это и готовились месяцами», — сказала представительница Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, как поведет себя администрация США в случае приостановки Россией экспорта энергоресурсов при ограничении трансатлантическими союзниками предельных цен на это сырье.

Она также указала на то, что США совместно с ЕС создали специальную группу для работы «над способами увеличения альтернативных источников природного газа для Европы», а также сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов «за счет повышения эффективности и внедрения экологически чистой энергии».

«Так что мы будем готовы к этому шагу», — резюмировала Жан-Пьер. (gazeta.ru)