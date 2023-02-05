Министр транспорта США Пит Буттеджадж допустил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина из-за ситуации с китайским аэростатом.

«США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло», — сказал министр в эфире телекомпании CNN в воскресенье, отвечая на вопрос ведущего, какие наступят последствия и будут ли введены санкции против правительства КНР.

Военные США по указанию президента Джо Байдена сбили в субботу китайский аэростат около побережья Южной Каролины. В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». По его словам, шар находился на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представлял угрозы для людей на земле.

Министру транспорта также был задан вопрос, почему США не сбили зонд, когда тот вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски. «Президент дал указания сбить безопасным путем. Как вы видели, когда [аэростат] был сбит, обломки были разбросаны на семь миль (11 км). Всегда, когда военные рассматривают такие операции, необходимо учитывать безопасность граждан, — сказал он. — Со стороны министерства транспорта наша главная обеспокоенность касалась безопасности национального воздушного пространства. Этот объект находился выше того, где идут полетные операции, и любые обломки могли попасть в это воздушное пространство». По словам министра, при проведении операции не было нанесено ущерба населению или имуществу. Буттеджадж не стал говорить детально о методах и времени извлечения обломков из воды, отметив, что этим занимается Пентагон. (ТАСС)

