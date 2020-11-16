В США число заразившихся коронавирусом превысило 11 млн

Число заразившихся новым коронавирусом в США, превысило в воскресенье 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает ТАСС.

Так, по его информации, с начала пандемии и к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 11 000 984 человека. Это число выросло более, чем на миллион в течение шести дней. В минувший понедельник число заразившихся в США только превысило 10 млн.

За минувшие сутки заражение было выявлено у 155 708 человек. В пятницу в стране был установлен антирекорд по этому показателю — инфекция была выявлена у 184 514 человек. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.

Общее число жертв вызываемого коронавирусом заболевания составляет к настоящему моменту 246 006, лишь в субботу от последствий COVID-19 умерли 1 266 человек. Антирекорд по этому показателю был установлен в середине апреля, когда за сутки жертвами инфекции стали более 2,6 тыс. американцев.