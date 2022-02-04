Армия США объявила, что начнет увольнять солдат, которые отказались сделать прививку от COVID-19.

Как сообщает Голос Америки, в пресс-релизе Армии говорится, что отныне командиры должны «инициировать процедуру принудительного административного увольнения в отношении любого солдата, который отказался выполнить приказ о вакцинации от COVID-19 и не имеет одобренного или ожидающего рассмотрения запроса на исключение».

В заявлении говорится, что приказ распространяется на солдат действительной службы, находящихся на службе резервистов, а также курсантов.

Директива была издана министром Армии Кристин Вормут, которая заявила: «Боеготовность Армии зависит от солдат, которые готовы обучаться, развертываться, воевать и побеждать в войнах нашей страны. Невакцинированные солдаты представляют риск для сил и ставят под угрозу боеготовность».

Армия заявила, что по состоянию на 26 января 2022 года, 96 процентов действующих военнослужащих и 79 процентов резервистов были полностью привиты.