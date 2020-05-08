В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца

Двое белых жителей Джорджии арестованы за резонансное убийство афроамериканца, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл были арестованы в четверг, хотя застрелили Ахмода Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.
Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.(РИА Новости)
| 2020-05-08T10:29:41+00:00 8 мая 2020, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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