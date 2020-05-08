В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца

Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл были арестованы в четверг, хотя застрелили Ахмода Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.

Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.(РИА Новости)