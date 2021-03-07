В США 12-летний мальчик арестован за серию вооруженных угонов

В Вашингтоне 12-летний мальчик арестован по обвинению в серии вооруженных угонов автомобилей, сообщает городское управление полиции.

По данным правоохранительных органов, двое человек, вооруженных пистолетом, предприняли четыре попытки угона за один час. Они подходили к своим жертвам и, угрожая оружием, требовали покинуть транспортное средство и оставить им ключи. Двое человек не подчинились.

В тот же вечер был арестован 12-летний мальчик, ему предъявлены обвинения. Второй подозреваемый до сих пор находится в бегах.(Газета.Ru)

| 2021-03-07T20:55:09+04:00 7 марта 2021, 22:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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