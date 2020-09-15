В СИЗО ухудшилось самочувствие Колесниковой

Самочувствие члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой значительно ухудшилось в следственном изоляторе, заявила ее адвокат Людмила Казак. Об этом пишет РИА «Новости».

«Самочувствие подпортилось, написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы там обратили внимание, обеспечили лечение, передачу лекарств», — сказала Казак.

Адвокат отметила, что у политика проявилась аллергия на пыль, потому что в камере «источники пыли везде». Защитник подчеркнула, что «Мария по-прежнему бодра духом».

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Беларуси, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.