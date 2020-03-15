В Сирии начал работу совместных координационный центр России и Турции

Совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования начал работу в Сирии.

Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — сказал он.

По словам Журавлева, «в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Саракиба.

Кроме того, продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.