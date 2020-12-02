В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Власти Сингапура впервые в мире дали разрешение на продажу произведенного в лабораторных условиях мяса кур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по продовольствию республики.

Культивированную курятину будет продавать в Сингапуре американская компания Eat Just.

Ее представители утверждают, что такая курятина значительно чище натурального мяса с точки зрения содержания микробов, а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.

Первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

Сотрудники Агентства по продовольствию продолжат оценивать безопасность такого мяса, проведут дальнейшие консультации с экспертами и будут отслеживать новые продукты при поступлении их на рынок, заверил руководитель ведомства Тан Ли Ким.