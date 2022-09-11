В Швеции в воскресенье, 11 сентября проходят выборы в парламент (Риксдаг) и местные органы самоуправления.

Избирательные участки открылись 08:00 и закроются в 20.00 по местному времени.

Право голосовать предоставлено более 7,7 миллионам гражданам страны.

На 349 мест в парламенте претендуют восемь главных политических партий. Борьба в частности развернется между двумя блоками: красно-зелёный блок, который возглавляет правящая Социал-демократическая партия Швеции во главе с нынешним премьером Магдаленой Андерссон, и правый блок, который возглавляет Умеренная партия во главе с Ульфом Кристерссоном.

Для прохождения в парламент партии должны набрать не менее 4 процентов голосов.

Одновременно с парламентскими выборами в стране проводятся и выборы в органы местного самоуправления – муниципальные советы и органы губернского самоуправления – ландстинги.

Досрочное голосование в Швеции началось 24 августа.

На прошлых выборах в 2018 году победу одержала коалиция во главе с Социал-демократической партией Швеции. Однако осенью 2021 года в стране разгорелся политический кризис: парламент впервые вынес вотум недоверия главе правительства, лидеру социал-демократов Стефану Лёвену.

На его место была избрана Магдалена Андерссон, которая стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. (Анадолу)