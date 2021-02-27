В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic («Суиссмедик») изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии сообщении, передает ТАСС.

«По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии», — отметили в Swissmedic. Большинство этих уведомлений — соответственно 199 и 154 — касались вакцины Comirnaty («Комирнати»), разработанной компаниями Pfizer («Пфайзер») из США и BioNTech («Бионтек») из Германии, и вакцины американской компании Moderna («Модерна»).

В 95 случаях речь шла о «серьезных» последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных. Это головная боль, вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 и аллергические реакции, включая анафилактический шок. В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — констатировали в Swissmedic. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19».