В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по €7000

В Швейцарии был запущен сбор подписей по инициативе «Helicopter Money Initiative», в случае одобрения которой, граждане этой страны получат по 7 500 швейцарских франков (около €7 007). Об этом сообщает портал The Local.

Отмечается, что эти средства получат все граждане страны, включая детей. Деньги будут выплачены Национальным банком Швейцарии.

Если авторам этой инициативы удастся собрать 100 тысяч подписей, то ее могут вынести на референдум.

Как передает швейцарское агентство Watson, если референдум состоится, то данную сумму можно будет получить менее чем через год после его проведения. (Газета.Ру)