В Швейцарии арестовали связанных с терактом в Вене людей

В Швейцарии в кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене арестованы два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возраст арестованных составляет 18 и 24 лет.

«В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования», — говорится в сообщении.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ.