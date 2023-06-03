На территории Шуши обнаружено массовое захоронение.

Как сообщил АПА заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов, массовое захоронение было обнаружено при раскопках возле Шушинской тюрьмы.

Сообщается, что человеческие останки принадлежат азербайджанским военнопленным, которые содержались в тюрьме.

«Человеческие останки были найдены, когда в Шушинской тюрьме проводились хозяйственные работы. Мы предполагаем, что это останки людей, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны».

Об этом заявил ученый секретарь и начальник экспедиции Института археологии, антропологии и этнографии Академии наук Акиф Гулиев.

«Сейчас видны 3-4 фрагмента скелета человека. В ближайшее время здесь будут проводиться исследования. После этого мы сможем точно сказать, сколько здесь человеческих останков», — добавил Акиф Гулиев.

Обнаружение массового захоронения в Шуше, рядом с тюрьмой, является доказательством преступлений против человечности, совершенных армянскими боевиками во время оккупации.

Напомним, ранее массовые захоронения были обнаружены также на территориях Башлыбель, Эдилли, Фаррух.