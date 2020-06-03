В штате Миссури жертвой беспорядков стал глава полиции города

Глава полиции города Молин-Эйкерс и отставной капитан полиции Сент-Луиса (штат Миссури) Дэвид Дорн стал жертвой беспорядков, начавшихся после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Как передает Zerkalo.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом информирует телеканал ABC.

По словам комиссара местной полиции Джона Хейдена, 77-летнего Дорна застрелили во вторник, 2 мая, в Сент-Луисе, когда он пытался помешать грабителям ломбарда.

Как сообщила вдова погибшего, мужчина был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.