В ходе поисково-спасательной операции с момента схода оползня в Шови, на четвертые сутки, к 13.00 воскресенья обнаружены 18 тел погибших, сообщает МВД.

По данным чрезвычайного штаба, идентифицированы останки 12 человек. Последнее обнаруженное тело – ребенок. Часть останков не подается идентификации – семьи смогут похоронить своих близких только после того, как станут известны результаты анализов ДНК.

Спасатели продолжают искать еще 18 человек, сообщил сегодня лидер правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе. По его словам, изначально шла речь о 36 пропавших во время схода оползня. В течение первых суток с момента оползня спасатели эвакуировали 210 человек – после этого находят только мертвых.

В зоне с помощью военных установлены временные мосты. Спасатели работают в самой сложной зоне, где были дачи и коттеджи. (newsgeorgia.ge)