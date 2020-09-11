В школах за каждой партой будет сидеть один ученик

«В обычных школах имеются классы площадью 26-36 квадратных метров. Классы с большей квадратурой будут разделены на группы».

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.

Она отметила, что количество учеников зависит от квадратуры классной комнаты: «За каждой партой будет сидеть один ученик. В классе, состоящем из 48 учащихся, на уроке будут присутствовать 24 человека. Это также означает, что за каждой партой сможет сидеть один ученик. Для этих групп также будет подготовлен специальный график уроков».